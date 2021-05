Café arábica atinge máxima de 4 anos e meio, açúcar sobe 2%

Por Marcelo Teixeira e Maytaal Angel

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica na ICE atingiram a máxima de quatro anos e meio nesta quinta-feira, com preocupações sobre encolhimento de ofertas e escassez do produto no Brasil, além de atrasos de exportação na Colômbia.

CAFÉ

* O café arábica para julho acabou fechando em queda de 0,2%, a 1,5535 dólares por libra-peso​, após atingir o maior valor desde o fim de 2016, em 1,5720 dólares.

* “As coisas estão apertadas e agora também existem conversas sobre os impactos na safra do próximo ano no Brasil”, afirmou um operador nos Estados Unidos, referindo-se à baixa umidade no solo do maior produtor do mundo.

* Enfrentando um déficit iminente, os produtores de café no Brasil estão tentando renegociar vendas com exportadores e operadores em preços mais altos, gerando preocupações sobre o não cumprimento de acordos feitos anteriormente.

* A situação na Colômbia permanece difícil para os operadores de café, com os protestos anti-governo prejudicando o fluxo.

* O café robusta para julho fechou em alta de 14 dólares, ou 0,9%, em 1.517 dólares a tonelada.

* “Os fornecedores de café robusta têm segurado (as vendas), apesar da previsão de produção maior, enquanto eles aguardam por preços mais altos gerados pelo mercado do café arábica. A estratégia deles poderia funcionar”, afirmou Commerzbank em uma nota.

AÇÚCAR

* Açúcar bruto para julho fechou em alta de 0,34 centavos de dólar, ou 2,0%, em 17,12 centavos por libra-peso, após atingir a mínima de um mês, de 16,54 centavos de dólar na segunda-feira.

* Operadores veem o mercado se consolidar em níveis atuais, por enquanto.

* “Enquanto forte apoio no açúcar é visto em 16,50 centavos e abaixo, existe pouco motivo para os preços subirem substancialmente dos níveis atuais. Portanto, um período de consolidação pode ser visto”, afirmou um operador da Europa.

* A operadora StoneX prevê o mercado global do açúcar mudando de um déficit em 2020/21 para um excedente em 2021/22, devido a uma alta produção na Ásia.

* Açúcar branco para agosto ​​​​fechou em alta de 7,50 dólares, ou 1,7%, em 457,50 dólares a tonelada.

