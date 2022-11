Café arábica amplia recuperação na ICE, açúcar bruto cai

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 18:20 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de café arábica na ICE fecharam em alta nesta terça-feira, com o mercado ampliando sua recuperação ante a mínima de 16 meses da semana passada, enquanto os preços do açúcar bruto caíram.

CAFÉ

* O contrato março do arábica fechou em alta de 4,3 centavos, ou 2,7%, a 1,647 dólares por libra-peso, depois de cair na semana passada para uma mínima de 16 meses de 1,5405 dólar.

* Os operadores disseram que vendas de fundos que ajudaram a alimentar a recente queda nos preços parecem ter secado, pelo menos temporariamente, enquanto relatos de que a safra do Brasil no próximo ano pode ser menor do que o esperado também contribuíram para o aumento dos preços nesta semana.

* A entrada contínua de café arábica em armazéns aprovados pela ICE, no entanto, ajudou a manter os preços sob controle.

* Os estoques de café certificado da ICE aumentaram para 530.105 sacas em 22 de novembro, bem acima da mínima de 23 anos de 382.695 sacas estabelecida em 3 de novembro.

* O café robusta subiu 22 dólares, ou 1,2%, para 1.834 dólares a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto março caiu 0,12 centavo, ou 0,6%, a 19,74 centavos de dólar por libra-peso, com o mercado se consolidando bem abaixo do pico de sete meses da semana passada de 20,48 centavos.

* O Commerzbank escreveu em uma nota que mais cana-de-açúcar no Brasil estava sendo canalizada para a produção de açúcar à medida que o uso de milho para produzir etanol aumentava no país.

* O açúcar branco março subiu 1,40 dólar, ou 0,3%, para 537,30 dólares a tonelada.

* A Suedzucker, maior produtora de açúcar da Europa, deve aumentar os preços do açúcar novamente no próximo ano, já que os custos de energia permanecem altos e os custos de insumos para a produção de beterraba também estão elevados, disse o presidente-executivo Niels Poerksen à Reuters.

(Por Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)

