Caetano Veloso rompe isolamento e se encontra com Regina Casé em sítio

Caetano Veloso usou as redes sociais para compartilhar no Instagram imagens de uma viagem recente que fez com Regina Casé, rompendo o isolamento que ele adota desde março de 2020.

Os registros mostram Caetano e Casé tomando banho de rio e passeando pelo sítio da atriz e apresentadora. “Paula Lavigne [sua esposa] e eu agradecemos muito. Foi incrível. Obrigado”, escreveu Caetano na legenda.

Em seu post, Regina agradeceu a alegria do casal e comentou que todos se testaram, antes do encontro: “Agradeço a alegria que foi Paula Lavigne e Caetano Veloso — testados e isolados desde março como nós — terem tido a confiança de saírem pela primeira vez pra passar esses dias no sítio com a gente!”.

