Caetano Veloso posta homenagem emocionante a Gal Costa: ‘Joia da nossa história’

Cristiani Dias 09/11/2022 - 20:30

O cantor Caetano Veloso usou seu Instagram nessa quarta-feira (9) para postar uma emocionante homenagem Gal Costa, que morreu aos 77 anos de idade vítima de um infarto.

“Gal era uma menina que morava na Rua Rio de São Pedro, na Graça. O mais tocante era a emissão da voz. João Gilberto, Antonio Carlos Jobim e eu percebemos isso. Há muitos outros aspectos em que a canção brasileira se encontrou engrandecida por vozes femininas. Mas a emissão da voz em Gal era já música, independentemente do domínio consciente das notas. E isso fazia com que o espírito dela expressasse sutilezas, pensamentos, sentimentos, asperezas, doçuras, de modo espontâneo. O disco “Recanto” diz tudo o que chego a saber sobre Maria da Graça, Gracinha, Gal. Compus novas canções (que somei a uma que eu tinha feito para Jane Duboc, exemplo de cantora com absoluto domínio da música) para que o significado da presença de Gal entre nós se explicitasse. Vou ouvir “Recanto” – e sugiro a quem me leia que faça o mesmo – para repensar a Gal Fa-Tal, a Gal Domingo, a Gal Meu Nome É Gal. @morenoveloso me disse que reouviu esse disco esses dias e voltou a entender tudo”, ele escreveu na legenda.

No vídeo, Caetano aparece em uma entrevista falando sobre a amiga: “Gal é uma joia da nossa história. Eu penso em Gal todos os dias”. Na sequência, uma montagem de diversos momentos dos artistas ao longo das últimas décadas, ao som da música Eu Te Amo, cantanda por Gal.

Confira:

