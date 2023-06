Caetano Veloso participará de evento no Vaticano com Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 9:50 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 21 JUN (ANSA) – O papa Francisco receberá na próxima sexta-feira (23) o músico brasileiro Caetano Veloso por ocasião do 50º aniversário da coleção de arte moderna e contemporânea dos Museus Vaticanos.

A audiência, que acontecerá na Capela Sistina, terá a presença de cerca de 200 artistas de diversas áreas, entre eles pintores, escritores, poetas, músicos e atores.

“A vontade do Santo Padre é celebrar a obra e a vida dos artistas, destacando suas contribuições para a construção de um senso de humanidade compartilhada e promovendo valores comuns”, informou o Vaticano em um comunicado.

O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, afirmou que “é necessário relançar a experiência da Igreja como amiga dos artistas, interessada nas questões que o mundo contemporâneo nos coloca e disposta a desenvolver um diálogo mais rico e um crescimento de compreensão mútua”.

O evento faz parte de uma série de encontros papais dedicados aos artistas , cujo primeiro ato data de 1964, quando Paulo VI pediu para renovar a amizade entre as partes.

Além de Veloso, também estão previstas as participações do diretor Marco Bellocchio, do cantor Luciano Ligabue e da cineasta Alice Rohrwacher. (ANSA).

