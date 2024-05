Caetano Veloso lança livro com textos sobre cinema ao longo de mais de 60 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 11:33 Para compartilhar:

Figura importante da vida política e cultural do Brasil há mais de meio século, o cantor e compositor Caetano Veloso acaba de lançar “Cine Subaé: Escritos Sobre Cinema (1960-2023)”, pela editora Companhia das Letras, que reúne críticas, entrevistas e depoimentos do artista desde a década de 1960, quando ainda sonhava em ser diretor de cinema.

Caetano começou a publicar suas críticas de cinema no periódico Archote, ainda em Santo Amaro, sua cidade natal na Bahia, de onde foram retirados muitos dos escritos agora reunidos neste livro, com organização de Claudio Leal e Rodrigo Sombra. A obra revela as predileções de Caetano, seu amor pelo cinema, pelo cineasta italiano Federico Fellini, sua proximidade com o Cinema Novo e com as trilhas sonoras que compôs no início de sua carreira.

“Cine Subaé” é um precioso testemunho que atesta o impacto que o Cinema Novo, as películas exuberantes estadunidenses, o neorrealismo italiano e o existencialismo francês tiveram sobre a formação cultural de Caetano Veloso. O texto de orelha é assinado pelo cineasta Orlando Senna, editor de algumas das primeiras críticas publicadas pelo artista na imprensa baiana.

Com uma introdução inédita escrita por Caetano para essa edição, o livro traz ainda três argumentos inéditos de filmes jamais realizados pelo artista, que dirigiu dois videoclipes e um só longa, o documentário “O Cinema Falado” (1986). Ao longo de mais de seis décadas, seus textos discutiram os trabalhos de Anna Karina, Carmen Miranda, Federico Fellini, Giulietta Masina, Glauber Rocha, Helena Ignez, Jean-Luc Godard, Júlio Bressane, Kléber Mendonça Filho, Pedro Almodóvar, Rogério Sganzerla e Woody Allen, entre outros nomes marcantes do cinema nacional e internacional.

Cine Subaé: Escritos Sobre Cinema (1960-2023)

Autor: Caetano Veloso

Org.: Claudio Leal e Rodrigo Sombra

451 págs.

Ed. Companhia das Letras

R$ 129,90