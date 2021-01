Caetano Veloso irá processar cantora que divulgou fake news de aglomeração

O advogado de Caetano Veloso, Caio Mariano, anunciou na última segunda-feira (4) que entrará com um processo contra a cantora Nayat Jordan, que compartilhou um vídeo falso sobre o cantor.

Nayat postou em seu Facebook um vídeo que mostra Caetano Veloso, Maria Bethânia, Regina Casé e Mart’nália reunidos na virada do ano de 2019. A cantora publicou o vídeo como se fosse recente e criticou a aglomeração.

“Olha que legal o réveillon na Bahia festejando 2021. Galera boa Regina Casé, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Martinália filha do Martinho da Vila e adjacências. Parabéns sem medo da peste chinesa. Festão do covidão!”, escreveu.

Nas redes sociais, Caetano e sua esposa Paula Lavigne condenaram a postagem. “Isso é fake, é de 2019! Que absurdo. Ligando pros meus advogados”, escreveu Paula.

Caio Mariano escreveu para Nayat na própria postagem do vídeo, que já foi deletado.

Leia o texto do advogado de Caetano Veloso:

“Prezada Nayat Jordan,

Na qualidade de advogado de Caetano Veloso e familiares, venho por meio desta solicitar a imediata remoção da postagem realizada através do link Referida postagem afirma falsamente que o artista, amigos e familiares estariam aglomerando socialmente em plena pandemia, atribuindo a estes a prática irresponsável e criminosa de aglomeração social em tempos de pandemia ocasionada pela Covid-19. Tal pratica é totalmente repudiada por todos aqueles filmados no referido vídeo, que se trata de registro de um evento familiar ocorrido no ano de 2019.

A postagem possui o mero intuito de atribuir, ao artista e aos demais, a prática de ato irresponsável e lesivo à saúde coletiva, confundindo assim a opinião pública sobre a sua conduta e responsabilidade. Solicito ainda seja formalizado pedido de retratação e de desculpas, em postagem propria, esclarecendo sobre a falsidsde das informações postadas na publicação que se exige remoção, cujo único intento é o de macular a honra e a imagem de Caetano Veloso.

Na hipótese de não atendimento à presente solicitação, tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis para reparação de danos materiais e morais causados. Certo de sua compreensão quanto a urgência e gravidade da sua postagem, aguardo remoção.

Cordialmente, Caio Mariano (OAB-BA 18.169)”.

É #FAKE! Este vídeo é de 2019 e não do Ano Novo de 2020/2021. #FakeNews pic.twitter.com/PpuRajuqQQ — Caetano Veloso (@caetanoveloso) January 4, 2021

Isso é Fake é de 2019! Q absurdo . Ligando pros meus advogados! https://t.co/3o6CTY3VbL — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) January 4, 2021

