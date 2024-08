Caetano Veloso e Maria Bethânia fazem cover de Iza e cantora agradece: ‘melhor presente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 19:26 Para compartilhar:

A turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia estreou com show na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3. Entre as várias surpresas no setlist, os dois cantaram a música “Fé”, da canta Iza.

A jovem cantora de música pop agradeceu em suas redes sociais e contou que sabia desde 24 de setembro do ano passado que os filhos de Dona Canô estavam ensaiando sua música. “Ensaiar é uma coisa. De fato decidir colocar na turnê é outra. Aí hoje eu acordo e vejo isso”, contou.

Iza agradeceu aos compositores que a enviaram a música e possibilitaram que ela compusesse junto, a sua equipe, aos fãs e a Veloso e Bethânia, “pela generosidade e pelo melhor presente que a arte e vocês podiam me dar”.

Outro covers apresentado pela dupla na turnê foram o louvor evangélico “Deus cuida de mim”, de Kleber Lucas, já gravada por Caetano antes. O show apresentou ainda sambas-enredo e canções do repertório dos dois artistas.