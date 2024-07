Caetano Veloso e Maria Bethânia falam sobre turnê juntos: ‘Fico preocupada em acertar’, diz cantora

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 19:40 Para compartilhar:

Os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia deram a primeira entrevista às vésperas da turnê Caetano & Bethânia, que estreia no próximo dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. Os irmãos se reunirão para uma turnê pela primeira vez em 46 anos. A anterior, em 1978, rendeu um disco ao vivo.

O papo com Caetano e Bethânia foi exibido no “Jornal Hoje” (TV Globo) desta quarta-feira, 24. O repórter Chico Regueira acompanhou um dos ensaios para a turnê e conversou com os irmãos sobre temas como infância, relação com o palco e semelhanças e diferenças entre eles.

“Eu sempre achei muito atraente [o palco]. Sempre sonhei que ia viver em uma ambiente daquele”, disse Bethânia, ao relembrar que a mãe, dona Canô, sempre gostou de encenar dramas em casa. Já Caetano afirmou que sempre foi mais ligado ao cinema.

Bethânia também contou uma história curiosa: era proibida pelas férias do colégio em que estudava de cantar por conta da voz muito grave. “Elas diziam: fale, mas não cante”, relembrou.

A cantora também se mostrou mais ansiosa com a estreia da turnê Caetano & Bethânia. “Estou preocupada em acertar, fazer lindo. Sou fã do Caetano. Gosto do jeito dele sereno, tranquilo. Eu sou agitada. Filha de Iansã. Quero logo prever [como será a turnê]”, disse.

Caetano e Bethânia ainda mantêm mistério sobre o repertório do show. Na reportagem, foi possível ouvir apenas duas músicas, Um Índio e Reconvexo, duas composições de Caetano que têm lugar cativo nas apresentações de Bethânia nos últimos anos.

Além do Rio de Janeiro, a turnê de Caetano & Bethânia passará por Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador e São Paulo.

Confira a lista completa de shows da turnê:

