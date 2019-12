Caetano Veloso cobra dívida milionária de Olavo de Carvalho por descumprir decisão judicial

Caetano Veloso cobrou R$ 2,8 milhões do escritor Olavo de Carvalho, guru do presidente Bolsonaro, por descumprir decisão judicial e não remover de suas redes sociais mensagens que relacionam o cantor à pedofilia. As informações foram divulgadas pelo UOL.

As mensagens escritas por Olavo seriam do início do namoro do cantor com a produtora Paula Lavigne, quando ela tinha 13 anos e o músico estava com 40.

Responsável pela ação judicial, o artista entrou com o pedido na Justiça por uma petição com memória de cálculo relacionada à desobediência à ordem judicial e o valor devido.

Ainda segundo o UOL, após ser intimado, Olavo terá 15 dias para pagar, de acordo com a advogada de Caetano, Simone Kamenetz. “Ele não pode mais recorrer da sentença, pois perdeu o prazo para a apelação”.

O juiz determinou que Olavo excluísse imediatamente o conteúdo ofensivo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia. Como o guru do Bolsonaro não excluiu todos os conteúdos ofensivos, a defesa do cantor fez um cálculo dos dias, contando a partir de 48h após sua intimação da decisão da tutela, e também da data da verificação da existência dos conteúdos não excluídos, somando 281 dias de desobediência e resultado na multa de R$ 2,8 milhões.

Olavo de Carvalho foi procurado pelo UOL para falar sobre o assunto, porém ele não respondeu às mensagens.