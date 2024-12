Caetano manda mensagem para Preta Gil, internada na UTI: ‘Sobrinha preferida’

O cantor Caetano Veloso, de 82 anos, compartilhou nas redes sociais uma mensagem em vídeo para a cantora e sobrinha Preta Gil, 50, que está internada desde o dia 19 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma delicada cirurgia de retirada de tumores. O procedimento realizado na filha de Gilberto Gil é parte essencial de seu tratamento contra o câncer.

“Decidi pedir para postarem esse vídeo que mandei para minha amada sobrinha Preta Gil. Ela e eu somos leoninos e sabemos como é mais gostoso mostrar nossas emoções do que guardá-las”, escreveu Caetano na publicação.

“Pretinha, tô aqui pensando em você todo dia, toda hora. Quero te dizer que eu e Paulinha estamos aqui acreditando naquilo que você me disse lá na casa de Dedé, naquele dia, sobre sua decisão de seguir. Eu quero que você siga, porque você sabe que é minha sobrinha preferida, a mais linda que existe, e eu adoro você, quero muito você”, completou o artista.

No último boletim médico, divulgado na quinta-feira, 26, foi informado que Preta apresentou sinais de melhora, mas ainda não há previsão de alta médica.

“O paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral. Ela está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira”, diz o boletim.

Descoberta do câncer

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, especificamente com um tumor de seis centímetros no reto. Após o tratamento inicial, que incluiu cirurgia e quimioterapia, a doença entrou em remissão.

Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia retornado, apresentando-se em quatro locais distintos: dois linfonodos na região pélvica, metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Esses novos focos indicam a propagação do câncer para outras áreas do corpo.

Atualmente, ela está passando por tratamentos específicos para combater essas recorrências.

Assista ao vídeo de Caetano Veloso: