Caetano errou questão do Enem que cita suas canções? Entenda por que a pergunta pode ser anulada pelo Inep

Uma questão da prova de Linguagens do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, aplicada neste domingo, 3, causou uma discussão nas redes sociais já que, segundo especialistas, há duas respostas possíveis. A pergunta apresenta uma crônica de Tati Bernardi que cita trechos de canções de Caetano Veloso.

O próprio cantor foi perguntado sobre o que responderia em um vídeo compartilhado nas redes sociais e afirmou que a alternativa “A” seria a correta. Apesar do comentário de Veloso, professores apontam que a “C” também poderia estar certa.

A questão possui o número 33 no caderno de provas Verde, 20 no Azul, 8 no Branco e 45 no Amarelo.

Confira a questão:

Na crônica, Tati Bernardi utiliza a repetição do termo “coisa” no texto de uma maneira metalinguística e também com cognatos, como “coisar” e “coisinha”. O escrito apresentado pela questão ainda é recheado de referências a versos de músicas de Caetano Veloso.

Durante correção da prova, o professor Eduardo Calbucci, do Anglo, explicou ao “G1” que há quatro citações de passagens do cantor com “uso expressivo da palavra ‘coisa’”. De acordo com o professor, a alternativa “A” é “aceitável” considerando as características da crônica.

“O problema é que existe uma outra alternativa que fala: ‘Reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos’. […] É difícil dizer que isso não está correto”, comentou Calbucci.

Conforme o professor do Anglo, a recomendação ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) seria que a questão fosse anulada ou que houvesse o duplo gabarito, quando as duas opções são consideradas como corretas, para “não prejudicar o aluno que interpretou corretamente”.

Confira o vídeo de Caetano Veloso:

Será que eu acertei? A questão do ENEM deste ano veio com um texto da autora Tati Bernardi, citando músicas de minha autoria: “Qualquer Coisa”, “Sampa”, “Lindeza” e “Samba de Verão” (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil… pic.twitter.com/ykfOxCAcak — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 4, 2024