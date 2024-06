Cães vão ajudar proteger ninhos de tartarugas marinhas na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 JUN (ANSA) – A ONG italiana Legambiente anunciou que, a partir do próximo verão, a costa da Itália contará com a presença dos chamados “Tartadogs”, cães de busca e proteção de ninhos de tartarugas marinhas.

A atividade faz parte do projeto “Life Turtlenest”, da Legambiente, que é co-financiado pela União Europeia (UE) e envolve a Associação Nacional Italiana de Cães (Enci).

Segundo comunicado, a partir do final de junho, na Toscana, Lazio, Campânia, Puglia e Calábria, as unidades caninas, cada uma composta por um condutor e um cão especialmente treinado, apoiarão pessoas especializadas e autorizadas pelo Ministério do Meio Ambiente para intervir assim que o ninho for identificado, para sua segurança.

A atividade dos Tartadogs é agilizar e otimizar a identificação de ninhos, onde não existam outros elementos externos que permitam o reconhecimento visual, de forma a localizar os ovos que necessitam de proteção ou realocação.

A atividade, baseada em diretrizes criadas pela Legambiente e pela Enci, é verdadeiramente única a nível europeu, com precedente apenas em uma única experiência realizada nos Estados Unidos, na Florida.

A equipe Tartadogs é constituída por quatro cães, acompanhados pelos seus adestradores, previamente selecionados e que realizam treino específico e regular durante vários meses. Os animais são de três raças diferentes: dois labradores (um macho e uma fêmea), um pastor holandês e um springer spaniel inglês.

As unidades caninas funcionarão apenas nas primeiras horas do dia, quando as temperaturas ainda são amenas e adequadas para pesquisas. Além disso, os modos de atividade são todos baseados no jogo entre o condutor e o cão. (ANSA).