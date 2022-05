Cães ganham viagem especial sentados em um vagão de trem no Japão

Os cães que viajam de trem no Japão geralmente precisam fazê-lo em sua caixa de transporte. No entanto, neste sábado (21), eles tiveram a oportunidade de sentar e apreciar a paisagem a bordo de um vagão reservado para eles em um trem de alta velocidade.

Na Estação Ueno em Tóquio, 21 passageiros de quatro patas embarcaram em um carro especial em Shinkansen para uma viagem de uma hora com seus donos, com destino a cidade turística de Karuizawa.





“Nós nos divertimos”, afirmou Yukari Seino, de 48 anos, com seu chihuahua de sete meses, chamado Chobi, sentado confortavelmente em seu colo.

“Nós viajamos muito juntos, mas me sentia mal por ter que colocá-lo em uma gaiola”, continua.

Entre os viajantes caninos embarcados para inaugurar estas “férias para cachorros”, propostas pelo grupo Japan Railways (JR), estavam pomeranos, um fox terrier e um brincalhão Shiba com orelhas pontudas.

Os promotores do projeto querem organizar outras excursões para cães, explicou à AFP um responsável da subsidiária JR East Start Up, Shino Furukawa. “Recebemos vários pedidos de clientes que desejam passar um tempo confortável com seus cães a bordo do trem”.

“Queremos criar um ambiente que permita que as pessoas estejam em harmonia com seus animais de estimação, que fazem parte da família. É um grande avanço que haja um transporte concreto onde os animais sejam bem-vindos”, afirmou.

A equipe cobriu todos os assentos com plástico e instalou quatro purificadores de ar no vagão, que serão cuidadosamente limpos após a viagem para remover até mesmo o menor vestígio de pelo de cachorro.