Cães do Corpo de Bombeiros da Itália vencem prêmio internacional

GENOVA, 16 AGO (ANSA) – Por Chiara Carenini – Orgulhosos, impetuosos e com o olhar sempre apaixonado para os donos: quem sabe se Cobadog, Drago, Margo e Zeus, três pastores belgas de Malinois e um border collie, entenderam o valor do prêmio internacional “Fidelidade do Cão”, que receberam nesta quarta-feira (16) na cidade italiana de San Rocco di Camogli.

Aos cachorros, que fazem parte do Corpo de Bombeiros da Toscana, basta poder entrar em ação e estar ao lado dos tutores – Simone Oliveri, instrutor e chefe do núcleo de cães; Michele Catalucci, especialista de equipe; Alessio Andreucci, bombeiro qualificado; e Andrea Zacchei, bombeiro coordenador.

O prêmio veio em reconhecimento pela atuação na Turquia, onde salvaram vidas humanas após um terremoto de magnitude 7.9 na escala Richter.

“Foi um desastre nunca visto. Vimos muitos terremotos, na Itália e no exterior, mas esse foi o pior. Houve 51 mil vítimas [na Turquia e na Síria] e muitos desaparecidos”, disse Luca Cari, responsável pela comunicação de emergência do Corpo de Bombeiros nacional.

O primeiro time de bombeiros da Itália partiu em 6 de fevereiro, com agentes da Toscana e do Lazio, acompanhados dos cães.

“É fundamental a sinergia entre os núcleos. Os cães andam entre escombros, entram em cantos e recantos”, explicou Cari.

Os animais são adestrados para buscar pessoas vivas, e quando localizam cheiros de potenciais desaparecidos latem, para que os humanos comecem a escavar.

Na Turquia, em um cenário apocalíptico, trabalharam turnos extenuantes, com rotatividade a cada oito horas, para garantir o trabalho sem interrupções 24 horas por dia.

Os cães resgataram vivos um garoto e um jovem.

“Um socorro que foi como uma gota no oceano, mas os bombeiros voltaram para casa sabendo ter feito o possível, com toda a dedicação, como sempre”, concluiu Luca Cari. (ANSA).

