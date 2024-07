Cães conseguem sentir o cheiro do estresse dos humanos, isso os deixa chateados, diz estudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 0:19 Para compartilhar:

Um novo estudo publicado na semana passada no Scientific Reports alertou os donos de cães de que os males da humanidade também estão deprimindo os animais de estimação. A pesquisa descobriu que os cães podem sentir o cheiro do estresse em humanos e isso está prejudicando o humor deles.

Cães e humanos são companheiros há 30.000 anos, o que é tempo suficiente para se tornarem coabitantes emocionalmente co-reguladores em um nível genético. Pesquisas anteriores mostraram que os cães são aptos a ler dicas verbais e visuais, bem como farejar doenças físicas e mentais em pessoas.

Agora, os pesquisadores podem adicionar o estresse humano à lista de super habilidades olfativas dos caninos.

“Por milhares de anos, os cães aprenderam a viver conosco, e muito da evolução deles ocorreu ao nosso lado. Tanto humanos quanto cães são animais sociais, e há um contágio emocional entre nós”, disse Zoe Parr-Cortes, principal autora do estudo e aluna de doutorado na Bristol Veterinary School da University of Bristol, por LiveScience.

Os pesquisadores recrutaram 18 cães junto com 11 voluntários humanos com pouca experiência com cães para serem os demonstradores do estresse humano — garantindo que os animais de estimação e as pessoas não tivessem familiaridade antes do experimento. Após completar uma bateria de testes de indução de estresse e, então, de alívio, amostras de suor foram coletadas de cada voluntário.

Com base em testes para induzir cães a roubarem petiscos de tigelas de comida para animais de estimação, cientistas descobriram que o cheiro de suor causado pelo estresse muitas vezes desviava os cães do caminho das guloseimas.

Os resultados sugeriram que os cães esperavam resultados mais pessimistas ao seguir o cheiro do estresse.

“Ser capaz de sentir o estresse de outro membro da matilha provavelmente foi benéfico porque os alertou sobre uma ameaça que outro membro do grupo já havia detectado”, disse Parr-Cortes.