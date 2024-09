CAE: Sabatina de Galípolo será na manhã do dia 8/10, após 1º turno das eleições

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 22:05 Para compartilhar:

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), marcou a sabatina do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para a manhã do dia 8 de outubro, logo após o 1º turno das eleições municipais. A decisão, conforme informou o gabinete do presidente da CAE, foi tomada após conversas com outros senadores. Galípolo foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o BC e agora precisa passar pelo crivo dos parlamentares.

Vanderlan também designou o senador Jaques Wagner (PT-BA) como relator da indicação de Galípolo. O diretor já passou por uma sabatina, no ano passado, quando teve o nome escolhido pelo chefe do Executivo para assumir o posto que ocupa atualmente. O mandato de presidente do BC começa em janeiro do ano que vem.

Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que a indicação de Galípolo seria votada no plenário da Casa justamente no dia 8 de outubro. Outras três indicações – todas de diretoria – ainda precisarão ser feitas por Lula para o BC este ano.