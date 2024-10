CAE do Senado discute nesta terça projeto que cria 13º do Bolsa Família; impacto é de R$ 14 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 10:45 Para compartilhar:

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado analisa nesta terça-feira, 15, projeto de lei que institui o pagamento de uma 13ª parcela do Bolsa Família. A proposta, apresentada pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA) e relatada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), tenta institucionalizar o benefício adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 – e não replicado nos anos seguintes.

O governo tem ressalvas com o texto por seu impacto fiscal. Neste ano, os repasses do Bolsa Família somam R$ 170 bilhões no Orçamento da União, o que indica que uma 13ª parcela do benefício custaria R$ 14 bilhões a mais para o governo federal – aproximadamente o valor calculado por Damares em seu relatório.

“Esse montante poderá ser totalmente absorvido pelo orçamento da seguridade social. Além disso, propomos que a vigência da lei se inicie no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, de modo a permitir a inclusão da previsão da despesa na lei orçamentária anual (LOA)”, define a relatora.

A proposta esteve na pauta da CAE em agosto deste ano, mas foi adiada a pedido do autor da proposta para que fossem feitos estudos sobre seu impacto fiscal.

O projeto ainda não foi alvo de um pedido de vista – o que indica que, caso seja de fato levado adiante na reunião desta terça-feira, é provável que haja um novo adiamento por um pedido de vista.

A reunião é semipresencial, já que alguns senadores continuam envolvidos nas eleições municipais em seus Estados.