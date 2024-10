Cadu passará por cirurgia e amplia lista de problemas de Gabriel Milito no Atlético-MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 16:10 Para compartilhar:

Cria das categorias de base do Atlético-MG, o atacante Cadu sofreu uma entorse no joelho direito no treino da última sexta-feira e só volta a campo em 2025. O atleta de 20 anos era uma das opções do técnico Gabriel Milito para começar a partida diante do Vitória, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Exames de imagem confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos lateral e medial do jogador. Ele realiza fisioterapia e aguarda a realização do procedimento cirúrgico nas próximas semanas.

Apesar da forte concorrência de nomes como Hulk, Paulinho e Deyverson, Cadu vinha sendo utilizado com regularidade pelo comandante argentino. Neste ano, o camisa 42 participou de 32 jogos, sendo 15 como titular, anotou três gols e deu dois passes para os companheiros marcarem.

A ausência do atacante é mais um problema para o Atlético-MG, que, em menos de duas semanas, perdeu ainda Bernard e Guilherme Arana por lesões. O lateral teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, que o tirou também dos dois próximos jogos da seleção brasileira. O experiente atacante, por sua vez, rompeu o ligamento colateral medial do joelho direito e pode não atuar mais nesta temporada.

Além do trio, o meia Matías Zaracho passou por cirurgia de hérnia de disco no final de agosto e não tem previsão de retorno.

Não bastassem as lesões, a equipe tem sentido o desgaste de disputar três competições simultâneas. Paulinho tem tomado injeções para suportar as dores no osso da perna e vem atuando somente em partidas-chave. Alisson, outra jovem promessa no ataque, também tem ficado de fora dos relacionados.

No setor ofensivo, o mais prejudicado, Milito tem à disposição Hulk, Paulinho, Vargas, Alan Kardec e Palacios. Deyverson é opção para a Libertadores e o Brasileiro.