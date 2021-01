Cádiz e Levante permanecem no meio da tabela após vencerem Alavés e Eibar

Cádiz e Levante permaneceram na zona intermediária da classificação da espanhola LaLiga, longe do perigo de rebaixamento por enquanto, após vencerem Alavés e Eibar respectivamente neste domingo.

Com uma grande atuação de Anthony ‘Choco’ Lozano (o hondurenho marcou um gol, deu assistência para outro e ainda fez com que um adversário fosse expulso), o Cádiz (9º com 23 pontos) resolveu com eficácia sua partida em casa contra o Alavés (14º com 18 pontos) vencendo por 3 a 1.

Álex Fernández colocou o time da Andaluzia na frente (15) e Joselu empatou com uma cobrança de pênalti (23), mas a expulsão de Alberto Rodríguez ‘Tachi’ no início do segundo tempo (50) foi decisiva para a vitória do Cádiz, decretada com os gols de Lozano (56) e do veterano Álvaro Negredo (68).

Mais cedo, o Levante (10º, 21 pontos) derrotou o Eibar por 2 a 1 (13º, 19 pontos).

Com gols de Gonzalo Melero (65) e José Luis Morales (76), os valencianos conseguiram a virada após o gol inicial do time basco marcado pelo japonês Takashi Inui (51).

No sábado, o Real Madrid não passou do empate em 0 a 0 com o Osasuna e não conseguiu assumir a liderança provisória da Liga espanhola, enquanto o Barcelona venceu o Granada por 4 a 0 com dois gols de Lionel Messi e dois de Antoine Griezmann e continua sua escalada na tabela.

O Atlético de Madrid, cujo jogo contra o Athletic Club foi adiado devido à forte nevasca, continua na liderança do campeonato com 38 pontos, um a mais que o Real Madrid e quatro a mais que o Barcelona, embora a equipe comandada pelo argentino Diego Simeone tenha três jogos a menos do que seus maiores perseguidores na luta pelo título.

— Resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Villarreal 0 – 4

– Sábado:

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

Granada – Barcelona 0 – 4

Osasuna – Real Madrid 0 – 0

– Domingo:

Levante – Eibar 2 – 1

Cádiz – Alavés 3 – 1

Valladolid – Valencia

– Segunda-feira:

(15h00) Elche – Getafe

(17h00) SD Huesca – Betis

. adiado

Atlético de Madrid – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 38 15 12 2 1 29 6 23

2. Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

3. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

4. Villarreal 32 18 8 8 2 26 17 9

5. Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13

6. Sevilla 30 16 9 3 4 21 13 8

7. Granada 24 17 7 3 7 19 29 -10

8. Celta Vigo 23 18 6 5 7 22 28 -6

9. Cádiz 23 18 6 5 7 15 22 -7

10. Levante 21 17 5 6 6 23 24 -1

11. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

12. Betis 20 17 6 2 9 20 31 -11

13. Eibar 19 18 4 7 7 15 18 -3

14. Alavés 18 18 4 6 8 16 23 -7

15. Valladolid 18 17 4 6 7 16 24 -8

16. Getafe 17 16 4 5 7 12 17 -5

17. Valencia 16 17 3 7 7 23 25 -2

18. Elche 16 15 3 7 5 13 18 -5

19. Osasuna 15 17 3 6 8 15 25 -10

20. SD Huesca 12 17 1 9 7 14 26 -12

