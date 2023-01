Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 20:20 Compartilhe





Anotações, reações contidas e muitas conversas: assim foi a primeira vez Vítor Pereira na área técnica do Flamengo. Neste domingo, o português fez sua estreia no cargo e viu a equipe vencer a Portuguesa, no Maracanã, por 4 a 1. Ao longo dos 90 minutos, o treinador trocou impressões a todo instante com sua comissão técnica e buscou orientar individualmente os atletas.

+ Veja as principais movimentações do Flamengo no mercado da bola

Com o auxílio de um caderninho, Vítor Pereira fez anotações sempre que possível. Inclusive depois de Gabigol marcar o segundo gol do Rubro-Negro – veja no vídeo abaixo. Na primeira etapa, Fabrício Bruno, Varela e Everton Ribeiro, que atuam pelo lado mais próximo da área técnica, foram os que mais ouviram o técnico.







As reações do treinador, ao comemorar os gols ou ao orientar o time, foram contidas. É verdade também que a Portuguesa, apesar de ter feito um gol, não ameaçou o domínio do Flamengo em nenhum momento da partida.

BASE MANTIDA E MUDANÇAS PONTUAIS

Com a mesma base que foi campeã da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo de Vítor Pereira abriu pouca brecha para mudanças. No entanto, pelo comportamento na estreia, o português e sua comissão técnica fizeram alguns ajustes pontuais. Ao contrário do que acontecia na equipe de Dorival Júnior, Arrascaeta e Everton Ribeiro, meias de criação, estão caindo mais pelas pontas.

Vítor Pereira teve cerca de duas semanas para trabalhar antes da estreia (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Isso fica evidenciado na formação defensiva do Flamengo, que vê os meias, especialmente o uruguaio, ajudando bastante na marcação com Ayrton Lucas e Varela. Arrascaeta, que tinha mais liberdade com Dorival Júnior, recebeu uma tarefa árdua, mas importante demais para que a engrenagem do Rubro-Negro funcione.





Com a responsabilidade maior dos meias, Pedro e Gabigol, dupla que dominou a temporada de 2022, ganha ainda mais liberdade para criar e, principalmente, marcar muitos gols. Gabriel, agora atuando como camisa 10, flutua entre as linhas e municia o centroavante de ofício do time, além de ter sinal verde para finalizar. Os dois balançaram as redes na vitória sobre a Portuguesa-RJ.

+ Direitos de transmissão dos Estaduais 2023: onde assistir cada torneio na televisão e internet

Vítor Pereira deve ter mais dois dias de treinos até viajar para o Espírito Santo, local do próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Madureira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias