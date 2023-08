Cadela operada por falso veterinário morre após cirurgia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/08/2023 - 1:06 Compartilhe

Um homem nos Estados Unidos supostamente se passou por um veterinário licenciado e operou uma cadela grávida que morreu dias depois devido a complicações da cirurgia malsucedida, disseram as autoridades.

Osvaldo Sanchez, 61, foi preso na sexta-feira e acusado de maus-tratos a animais e prática de medicina veterinária sem licença após a morte de um chihuahua de 3 quilos chamado Sugar, disse a polícia.

Sugar estava tendo dificuldades para entregar seus filhotes, então seus donos procuraram Sanchez. O falso veterinário foi à casa deles para examinar a cachorrinha de 6 anos em 18 de maio e depois a levou para sua clínica móvel, uma ambulância convertida, onde realizou uma cesariana e uma operação de esterilização no cachorro.

Sanchez removeu um filhote natimorto do útero de Sugar, depois a fechou e cobrou US$ 600 de sua família pelo procedimento. No entanto, Sugar rapidamente desenvolveu uma infecção e ficou gravemente doente. Ela passou a semana seguinte sob os cuidados de um outro veterinário licenciado, mas não pôde ser salva.

A chihuahua foi levada a um hospital veterinário de emergência para um ultrassom que revelou que sua incisão cirúrgica foi costurada com fio – não o material de sutura padrão usado por veterinários e médicos – o que poderia ter causado sua infecção, segundo a polícia.

Sugar morreu mais tarde naquela noite de “múltiplas complicações da cirurgia”, de acordo com o xerife.

Um veterinário do hospital de emergência para animais de estimação disse aos investigadores que, se um profissional médico qualificado e licenciado tivesse realizado a cesariana, Sugar provavelmente ainda estaria viva.

“As vidas dos animais de estimação correm risco se indivíduos sem licença realizarem cirurgias, prescreverem medicamentos e alegarem fornecer os cuidados necessários”, disse o xerife Kevin Rambosk. “Esses indivíduos que acreditam que podem operar fora da lei serão presos e responsabilizados – nossos dedicados detetives cuidarão disso.”

A Aliança Especial de Investigações de Crueldade Animal do escritório do xerife investigou a morte de Sugar e prendeu Sanchez.

