Cadela dos bombeiros que atuou em Brumadinho e Mariana morre no ES

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo informou que a cadela Bala, especializada em missões de salvamento e resgate, morreu nesta sexta-feira (8) aos 12 anos. A cachorra da raça pastor alemão atuou em buscas nas tragédias de Brumadinho (2019) e Mariana (2015), em Minas Gerais. As informações são do jornal Estado de Minas.

Ainda segundo a corporação, Bala foi o primeiro cão especializado neste tipo de missão no estado. Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros homenageou a cadela, que morreu de causas naturais.

“Com um currículo repleto de buscas e salvamento, ajudou a tornar o CBMES uma referência nacional na atividade. Nos emprestou com amor e lealdade a habilidade de farejar a vida. E foram muitas”, diz a mensagem dos militares.

DEIXOU UM LEGADO, SAUDADE E RESPEITO.ESSE OLHAR, QUE TANTO NOS DIZIA O QUE FAZER, HOJE, DESCANSOU..A cadela Bala, com... Posted by Corpo de Bombeiros Militar do ES on Saturday, January 9, 2021

