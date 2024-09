Cadeirada de Datena em Marçal não foi única agressão nas eleições 2024; veja outro caso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 20:50 Para compartilhar:

No debate da TV Cultura, realizado neste domingo, 15, Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira depois de ser provocado. Essa não foi a única vez que os debates acabaram em agressões físicas nas eleições de 2024. Em 8 de agosto, um candidato à prefeitura de Teresina (PI) agrediu um concorrente durante o debate da TV Bandeirantes.

Na dinâmica do debate, foi permitido aos participantes circular pelo estúdio livremente enquanto respondiam ou questionavam os adversários. Em um momento, o atual prefeito e candidato à reeleição Dr. Pessoa (PRD) deu uma cabeçada em Francinaldo Leão (PSOL). Os dois se dirigiram ao centro do palco e, antes que algum dos dois falasse algo, Dr. Pessoa deu uma cabeçada em Leão.

Os seguranças interviram e os candidatos voltaram aos seus lugares. O candidato do PRD disse que recebeu uma cuspida, mas o vídeo não deixa claro se o fato ocorreu. Depois do episódio, Leão registrou boletim de ocorrência. “É lamentável. Não sei o que aconteceu, mas o candidato da prefeitura acho que não gostou das perguntas que a gente fez e terminou me agredindo”, disse, após fazer o boletim de ocorrência por lesão corporal.

Depois da agressão, o prefeito disse, por meio de nota, que estava sendo provocado pelos questionamentos sobre a saúde no município e pediu desculpas à população. “O prefeito manteve sua postura calma e serena, até que, diante de mais uma provocação, ele reage a uma violência verbal de seu opositor. O prefeito é contra a violência, mas é humano e verdadeiro com seus sentimentos”, disse Dr. Pessoa, na nota.

O PSOL também se manifestou prestando solidariedade ao seu candidato. “Expresso total solidariedade a Francinaldo, que, de forma democrática e respeitosa, estava debatendo e denunciando, em nome do PSOL, a gestão desastrosa do atual prefeito, quando foi fisicamente agredido. Também lamentamos que a emissora responsável pelo debate não tenha tomado as devidas providências: o debate deveria ter sido interrompido, e o prefeito, retirado”. Em seu site, a Band reiterou que o mediador advertiu o prefeito.

Depois do boletim de ocorrência, não houve outro episódio envolvendo os dois candidatos. Porém, em um debate de candidatos a vereador, o candidato Antonio José Lira (Avante), aliado de Dr. Pessoa, disse que o prefeito deveria “ter dado um murro” em Francinaldo Leão. Na ocasião, o candidato a vereador do PSOL, Samuel Santos, repreendeu o adversário por estimular a violência.

