Cade tem 5 processos na pauta de julgamentos da sessão da próxima semana, com cartel de CDTs

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem cinco casos na pauta de julgamentos da sessão da próxima quarta-feira, 28.

O primeiro deles é o Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração (Apac) analisa operações do Grupo Dahruj não notificadas ou notificadas, mas consumadas antes de apreciada pelo Cade.

O órgão julga também um Apac que investiga a incorporação total, pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial dos ativos e passivos relativos às atividades da Cooperativa Agropecuária Norte Paranaense.

Na pauta do tributal do Cade também está o processo sobre um cartel internacional com efeitos no Brasil no mercado de fabricação e vendas de tubos para Displays coloridos (CDTs).

Outro caso investiga possível conduta uniforme no mercado de médicos anestesiologistas no Estado da Bahia com imposição de preços e forma dos serviços prestados, por meio de suspensão da prestação de seus serviços.

O último processo investiga supostas condutas destinadas a frustrar a livre concorrência nos mercados nacional e internacional (com efeitos no Brasil) de sistemas de direção assistida elétrica (EPS).