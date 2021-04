Cade reprova operação entre Videolar e Innova

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou nesta quarta-feira a aquisição da petroquímica Innova pela Videolar citando descumprimento de acordo com a autarquia. O negócio havia sido aprovado pelo Cade em 2014.

“As petroquímicas não mantiveram o compromisso de manter os volumes de produção de poliestireno nos patamares estabelecidos no acordo e também não comprovaram benefícios aos consumidores decorrentes da operação”, afirmou a autarquia em comunicado à imprensa.

Segundo o Cade, o poliestireno é uma resina plástica utilizada em diversas aplicações, como produtos descartáveis, embalagens, linha branca de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Em julho de 2019, o plenário do Cade decidiu que o acordo para produção mínima não foi cumprido e determinou a revisão do negócio. O Cade também determinou aplicação de multa no valor de 9 milhões de reais às empresas pelo descumprimento do acordo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

