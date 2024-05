‘Cadê o show da Madonna?’: famosos são criticados por ajudar ao Rio Grande do Sul

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/05/2024 - 14:37 Para compartilhar:

Diversos famosos se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul, que está em alerta desde o dia 27 de abril, após fortes chuvas. A tragédia motivou personalidades a fazerem doações e campanhas para os desabrigados da catástrofes. Mesmo com um gesto de amor ao próximo, alguns artistas estão sendo criticados pela boa ação. Uns dizem que eles querem aparecer, já outros são cobrados por não divulgarem a ajuda publicamente.

Apresentador, jornalista, ex-BBB e mais. A IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que estão sendo atacados por expor que estão ajudando o RS. Confira!

‘Cadê o show da Madonna?’

Na manhã desta terça-feira, 14, Luciano Huck compartilhou com seus milhares de seguidores nas redes sociais que foi até o Rio Grande do Sul pela primeira vez após a tragédia das enchentes. O apresentador da Globo, que fez uma doação para a população afetada pelas chuvas, resolveu ir pessoalmente a um abrigo.

“Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância…”, escreveu ao postar uma imagem impactante da enchente. Em seguida, mostrou um pouco do voo em cima da cidade alagada. “Eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia”, disse Huck.

“Nesse abrigo estão dezenas de família. A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas família. Eu quis leva um pouco de carinho”, comentou sobre o momento difícil que os gaúchos estão passando.

Após a publicação de Luciano Huck, o apresentador foi atacados na internet. Alguns internautas relembram que, enquanto já acontecia as enchentes no Rio Grande do Sul, ele estava curtindo o show da Madonna na praia de Copacabana. “Cadê o show da Madonna agora”, questionou um usuário.

Durante o último ‘Domingão Com o Huck’ ao vivo, dona Déa Lúcia revelou que Luciano Huck fez uma doação de R$ 1 milhão ao Rio Grande do Sul.

“Tem muita gente rica que é pão duro. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”, revelou a veterana na atração.

Globo hostilizada

William Bonner, que desde o começo do mês está apresentando o ‘Jornal Nacional’ direto de Porto Alegre, tem sido hostilizado na cobertura da catástrofe.

Durante as transmissões ao vivo direto do RS, Bonner se emocionou com a situação das vítimas das enchentes, foi atacado por alguns moradores do local, – que acusaram a emissora de explorar a tragédia por audiência – , precisou de seguranças e não tem previsão de retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Conservadora, boa parte da população do Rio Grande do Sul repudia posicionamentos políticos da TV Globo. Além disso, os moradores locais ficaram indignados com o fato de a emissora ter priorizado a transmissão do show da Madonna no Rio de Janeiro, para só então investir em uma cobertura mais ampla da tragédia que acomete o estado neste momento.

Doação de Neymar

Neymar usou as redes sociais para contar que ajudou as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Em seu perfil no Instagram, o jogador disse que enviou um helicóptero com alimentos para o Rio Grande do Sul.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração”, começou Neymar, que doou água e mantimentos para as vítimas. Ele ainda mandou seu jatinho para levar as doações.

Ele ainda explicou que só compartilhou a ação em suas redes sociais para incentivar mais pessoas: “Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento”, finalizou Neymar.

‘Cadê o Neymar’?

Antes de revelar que ajudou o Rio Grande do Sul, o camisa 10 da seleção brasileira teve seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, na segunda-feira, 6, o motivo: internautas cobraram e questionaram se ele ajudou a população do RS.

“Calma, dizer que ele (Neymar) não fez nada é absurdo. Ele sonegou impostos e construiu de maneira irregular”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

“Gente, cadê o Neymar que tem tanto dinheiro e ainda não ajudou o Rio Grande do Sul?”, perguntou outro.

“Neymar é mais preocupado em pagar fiança de estuprador e jogar no celular”, disse um terceiro, referindo-se a quantia que foi emprestada ao jogador Daniel Alves, sentenciado por estupro na Espanha.

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, que é bastante próxima a Neymar, ele ajudou e não foi pouco as vítimas do Rio Grande do Sul. Mesmo não revelando o valor que o jogador doou, a pessoa ainda revelou que “há dias ele está enviando dinheiro para combustível, aluguel de aeronaves, alimentos, água, entre outras formas de ajuda.”

Exposição das vítimas

Davi Brito, campeão do BBB24, que se se voluntariou para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, tem sido bastante criticado nas redes sociais por fazer uma série de lives nos abrigos e expor a população das enchentes.

Na última quinta-feira, 9, o baiano encontrou um morador da região e tentou entrevistá-lo. “Como você está se sentindo vendo tudo isso acontecer?”, questionou o baiano, que estava de barco. O senhor, que estava com água até a cintura, não quis responder. Davi insistiu na pergunta, mas não teve resposta.

Davi ainda tem ajudado arrecadar doações para o estado – utilizando o próprio Pix, o que também gerou repercussão negativa.