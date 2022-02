‘Cadê o Ministério Público?’, questiona Bruno Gagliasso sobre morte de congolês no RJ

Por meio do seu perfil no Twitter, Bruno Gagliasso fez um desabafo sobre a falta de posicionamento das autoridades públicas em relação a morte do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe de 24 anos, que foi brutalmente assassinado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no final do mês passado.

“Se Moise tivesse tomado vacina e passado mal, certamente o governo brasileiro não mediria esforços para alardear a situação…mas estamos falando “apenas” de um homem preto imigrante que foi espancado até a morte por cobrar seu pagamento”, escreveu Gagliasso na rede social.

O artista ainda aproveitou para criticar a falta de atenção da população sobre o caso: “Era pra esse país estar em chamas, exigindo de suas autoridades uma ação!! Cadê o governador do Rio? Cadê a ministra dos direitos humanos? Cadê o Ministério Público? Um trabalhador foi espancado até a morte em um bairro nobre do Rio de Janeiro. E esse país segue sua vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque no Brasil é. Não deveria ser. Mas é”, concluiu.

Saiba mais