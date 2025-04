Cade julgará compra da Brasnefro pela DaVita em sessão do dia 23

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) irá analisar a aquisição da Brasnefro pela DaVita na sua próxima sessão de julgamentos, marcada para a quarta-feira, 23, conforme pauta da reunião publicada nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU). O caso estava na lista de análises do órgão do último dia 9, quando sofreu adiamento.

A DaVita é uma subsidiária brasileira de empresa norte-americana e oferta serviços de diálise para pacientes renais em todo o País.

A Brasnefro faz parte de um conglomerado alemão e atua em diálise em seis Estados e no Distrito Federal.

Em novembro, a Superintendência-Geral do Cade sugeriu que o órgão barre o negócio. Em nove dos dez mercados analisados no setor de tratamento para pacientes crônicos, o departamento identificou altas concentrações nas mãos das empresas, presença de barreiras de entrada e baixa rivalidade.

O processo é relatado no tribunal pelo conselheiro José Levi. Em despacho do dia 25 de março, Levi afirmou que, durante a tramitação do processo, a matéria foi aprofundada “consideravelmente”, sendo aventada a possibilidade de remédios que, em tese, talvez possam permitir que seja considerada a aprovação da operação.

Na pauta do Cade do próximo dia 23, ainda há outros três casos: um processo administrativo envolvendo empresas de construção; um recurso de Motorola e Lenovo contra Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson; e um processo administrativo para sanções processuais envolvendo a empresa Super Metais Indústria e Comércio.