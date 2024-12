Cade julga aquisição pelo iFood de parte da Shopper e mais 5 casos na próxima semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2024 - 8:47 Para compartilhar:

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julga na próxima quarta-feira, 11, a aquisição pelo iFood de participação minoritária na Shopper. O negócio chegou a ser aprovado – sem restrições – pela Superintendência-Geral do órgão, mas foi avocado pela conselheira Camila Alves para ser analisado com mais profundidade.

Na pauta da sessão de julgamentos da próxima semana há outros cinco casos. Um deles, instaurado ainda em 2015, investiga fraudes em licitações públicas da Secretaria de Saúde de Minas Gerais para aquisição de medicamentos. Outro se trata de um desdobramento do cartel do sal já julgado pelo Cade.

Também na pauta, está uma investigação sobre condutas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (Crefito). Outro processo investiga a suposta formação de cartel em licitações para concessão de uso de áreas para exploração comercial em diversos aeroportos. O tribunal antitruste analisa ainda uma consulta do Bompreço Bahia Supermercados.