Cade aprova venda de fatia da Petrobras em Tartaruga Verde e Espadarte à Petronas

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Petronas, de 50% dos direitos de exploração e produção da Petrobras no Campo de Tartaruga Verde (Concessão BM-C-36) e no Módulo III do Campo de Espadarte. A decisão consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo as empresas informaram ao Cade, “a operação, da perspectiva da Petrobras, se insere como parte de seu Programa de Parcerias e Desinvestimentos e está alinhada a seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023, que prevê a otimização do portfólio do Sistema Petrobras”. “Do lado da Petronas, representa uma oportunidade para investir na indústria de E&P no Brasil e para expandir sua presença no mercado global”.