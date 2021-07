Cade aprova sem restrições venda da Copel Telecom à Bordeaux

SÃO PAULO (Reuters) – A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da Copel Telecomunicações pela Bordeaux Participações, informou a elétrica paranaense Copel nesta sexta-feira.

A decisão do órgão antitruste transitará em julgado 15 dias após a publicação no Diário Oficial da União, ocorrida também nesta sexta.

Os ativos de telecomunicações da Copel foram vendidos à Bordeaux por 2,395 bilhões de reais, em leilão realizado na B3 em novembro do ano passado. O valor será atualizado pela taxa básica de juros Selic até a liquidação da operação.

“Além do trânsito em julgado da decisão do Cade, a efetivação da operação também está condicionada à verificação de outras condições precedentes, nos termos estabelecidos no contrato”, acrescentou a Copel em comunicado ao mercado.

(Por Gabriel Araujo)

Veja também