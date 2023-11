Cade aprova parceria de Porto Seguro e Mitsui Sumitomo Seguros para operar produtos de varejo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 12:15 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições acordo de parceria entre a Porto Seguro e a Mitsui Sumitomo Seguros para operação de produtos de varejo nos segmentos de automóvel, residencial e empresas de pequeno e médio porte. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Pelo acordo, segundo parecer divulgado pelo Cade, a Porto Seguro adquire o direito de renovação de apólices emitidas pela Mitsui Sumitomo Seguros no segmento de varejo, o estabelecimento de regras para a emissão de apólices em cosseguro entre as companhias e a definição dos termos para o estabelecimento de uma parceria estratégica entre as empresas.

De acordo com as empresas, a Mitsui Sumitomo manterá uma estrutura independente no País, “seja para o exercício de suas atividades no cosseguro com Porto Seguro, seja para a condução de suas operações, de forma isolada, nos ramos de seguros não abrangidos pela operação proposta”.

