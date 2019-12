Cade aprova operação entre Rede D’Or e Casa de Saúde Laranjeiras

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição pela Rede d’Or São Luiz S.A. da totalidade da participação societária da Casa de Saúde Laranjeiras, da Unidade Neonatal da Lagoa Ltda e da Cia de Serviços especiais e Unificados. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17.

Segundo informações que constam do parecer do Cade, de acordo com a Rede D’Or, a “operação representa a possibilidade de complementar seu portfólio de serviços, uma vez que o grupo não dispõe de serviços de maternidade na área de atuação das Sociedades-Alvo”.

Já para a Casa de Saúde Laranjeira, a operação representa uma boa oportunidade de negócio para seus quotistas, pessoas físicas.