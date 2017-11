Cade aprova operação de aquisição de ações da Abertis pela Hochtief

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação entre a Hochtief Aktiengesellschaft e a Abertis Infraestructuras S.A, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 29.

Trata-se da aquisição de todas as ações representativas do capital social da Abertis pela Hochtief por meio de uma oferta pública de ações. Após a conclusão da oferta pública, a Abertis será controlada unicamente pela Hochtief.

A Hochtief é uma sociedade por ações alemã que atua nos setores de construção de infraestrutura e serviços imobiliários. A empresa, segundo informações do Cade, realiza o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e prédios nos setores de transporte, energia e infraestrutura urbana e social, assim como mineração.

A Hochtief é controlada unicamente pelo grupo espanhol ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A (ACS) e não atua no Brasil. Já o Grupo ACS, atua primordialmente nos setores de serviços industriais e transmissão de energia elétrica.

A Abertis é uma sociedade anônima espanhola que controla um grupo de empresas que opera em rodovias com pedágio e no setor de infraestrutura de telecomunicações (Grupo Abertis). O conglomerado atua na concessão de estradas e infraestruturas de telecomunicações na Europa, América e Ásia.

No Brasil, Abertis atua por meio da Arteris S.A., uma empresa ativa no setor de concessão de rodovias. O Grupo Abertis também atua no País por meio da Hispasat Brasil Ltda. e da Hispamar Satélites S.A., que operam comunicações por satélite. A Arteris é controlada pela Partícipes en Brasil S.L., uma empresa no qual a Abertis detém 51% de participação.