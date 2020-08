Cade aprova negócio de Hypera e Eurofarma em mercados da América Latina

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do controle de subsidiária brasileira da Hypera pela Eurofarma, conforme despacho da Superintendência-Geral do órgão publicado no Diário Oficial da União (DOU). O negócio de US$ 161 milhões foi anunciado pelas empresas em março deste ano.

Pelo acordo, a Eurofarma assumirá ativos tangíveis e intangíveis relacionados a 12 medicamentos – entre próprios e licenças, de venda livre e de prescrição médica – relacionados a mercados da região latino-americana.

Segundo as empresas, o México é o principal mercado-alvo dos ativos a serem transferidos dentro da operação, respondendo por 95% das vendas do portfólio adquirido, mas o negócio envolve também ativos na Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru.

