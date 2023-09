Cade aprova negociação da Vale com Manara Minerals para aquisição de fatia da VBM

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 17:38 Compartilhe

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a negociação envolvendo a venda de 10% da Vale Base Metals (VBM) por parte da Vale para a Manara Minerals, em decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 22.

Com a aprovação, o órgão indica que as partes possuem autorização para implementar a operação, se entenderem conveniente. A decisão não cita a compra de 3% por parte da Engine No.1, uma vez que esta aquisição em específico não foi objeto de análise do Cade.

A Vale mantém o cronograma de fechamento da transação previsto para o primeiro trimestre de 2024, conforme divulgado em julho, sujeita às condições precedentes cabíveis, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes, disse a companhia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias