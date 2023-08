Cade aprova joint venture de Santander e Sodexo no ramo de vale-benefícios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 9:15 Compartilhe

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de joint venture entre Sodexo Brasil e Santander Brasil que atuará na oferta de vale-benefícios. A decisão consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (22).

As empresas informaram ao Cade que a nova companhia terá como escopo inicial específico a oferta de vale-incentivos e vale-benefícios, incluindo vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, vale-presente, vale-mobilidade e outros produtos similares oferecidos como benefícios a empregados. “Posteriormente, é possível que outros produtos ou combinação de produtos, além dos expressamente mencionados no Acordo de Joint Venture (Joint Venture Agreement) sejam desenvolvidos”, cita parecer sobre o negócio.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julho, o Santander destacou que a joint venture será efetivada por meio da contribuição da Ben Benefícios e Serviços Instituição de Pagamento, sua companhia controlada que atua no segmento de benefícios, e de uma exclusividade por 25 anos de direitos de uso do canal de distribuição do Santander pela Sodexo Pass do Brasil, atualmente detida integralmente pelo Grupo Sodexo.

Como resultado da operação, a Sodexo Brasil será o veículo da joint venture, na qual o Santander e o Grupo Sodexo deterão inicialmente participações de 20% e 80%, respectivamente.

