Cade aprova joint venture de Eletrobras e Gosolar para usinas fotovoltaicas em reservatórios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 8:17 Para compartilhar:

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), aprovou, sem restrições, a joint venture entre a Eletrobras e a Gosolar Flutuantes para a instalação de usinas fotovoltaicas sobre a superfície de reservatórios de hidrelétricas em Sapucaia (RJ), Jequié (BA), Paulo Afonso (BA) e Sobradinho (BA). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que está alinhada com os objetivos estratégicos do Grupo Eletrobras de investir em soluções renováveis e de baixa emissão de gases de efeito estufa (GEE). Já para a Gosolar, a operação está em linha com sua atividade principal e representa uma boa oportunidade de capitalização”, afirmaram, no processo.