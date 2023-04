Cade aprova compra pela Suzano de negócio de tissue da Kimberly-Clark no Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/04/2023 - 20:59 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou em definitivo nesta terça-feira a compra pela Suzano das operações de papel tissue da norte-americana Kimberly-Clark no Brasil, informou a empresa brasileira em comunicado.







A empresa de papel e celulose informou que seu principal ativo na aquisição é uma fábrica de produção de papel tissue –usado em produtos como papel higiênico– da Kimberly-Clark em São Paulo. O acordo havia sido fechado em outubro.

O Cade havia emitido um parecer favorável à compra no final de março, no entanto, a aprovação definitiva estava sujeita à condição de que nenhum recurso fosse apresentado dentro de um prazo de 15 dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União.

“O principal ativo contemplado na operação refere-se a uma fábrica de tissue localizada em Mogi das Cruzes (SP), com capacidade instalada de aproximadamente 130 mil toneladas anuais e a marca ‘Neve'”, disse a Suzano no documento.

O comunicado também inclui que a Kimberly-Clark está licenciando algumas de suas marcas globais utilizadas no Brasil, como Scott e Kleenex, para a Suzano, por um período determinado.

A Kimberly-Clark confirmou a aprovação do Cade e disse que a conclusão da transação estará sujeita a outras condições contratuais precedentes. “Esperamos que ocorra o mais breve possível”, disse a empresa em nota.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)







