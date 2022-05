Cade aprova compra do Grupo Big por Carrefour Brasil com restrições

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a compra de lojas do Grupo Big pelo maior varejista do país, Carrefour Brasil, com restrições que já tinham sido acordadas pelas empresas junto ao órgão de defesa da concorrência.

A decisão foi unânime, com os conselheiros Lenisa Rodrigues Prado, Luis Henrique Bertolino Braido, Gustavo Augusto Freitas de Lima e Sérgio Costa Ravagnani, acompanhando o voto do relator Luiz Augusto Hoffmann.





Em janeiro, a superintendência-geral do Cade já tinha recomendado a aprovação da transação, condicionando o negócio à venda de algumas lojas de atacarejo.

O Carrefour Brasil, unidade local da gigante francesa de varejo Carrefour, anunciou em março passado a aquisição do Grupo BIG por cerca de 7,5 bilhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)