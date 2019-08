Cade aprova compra de ativos da Petrobras em polos no Rio pela Trident Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Trident Brasil, dos ativos detidos pela Petrobras para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos Polos de Enchova e Pampo, localizados no Estado do Rio de Janeiro. A decisão do órgão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo parecer sobre a operação, esses ativos são regidos por dez contratos de concessão diferentes entre a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e cada contrato refere-se a um campo particular incluído na área de concessão (Bicudo, Bonito, Enchova, Enchova Oeste, Marimbá, Pirauná, Badejo, Linguado, Pampo e Trilha).

A Trident Brasil, que foi criada para os fins desta operação, não tem ainda nenhuma atividade no Brasil, segundo informações enviadas pela empresa ao Cade. A Trident Brasil é uma subsidiária da Trident Energy, uma empresa independente na área de petróleo e gás, especializada na aquisição e melhoria operacional de ativos de produção maduros.

Até o momento, a Trident Energy possui apenas ativos localizados no Golfo de Guiné, na Guiné Equatorial (África).

