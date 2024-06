Cade aprova compra da JM empilhadeiras pela Mills

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 12:18 Para compartilhar:

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na quarta-feira, 19, a compra da JM Empilhadeiras pela Mills, empresa de locação de equipamentos, que também são utilizados no agronegócio. A aquisição inclui a compra dos ativos, assim com todos os contratos vigentes da JM, por R$ 279,5 milhões, divulgou a empresa, em nota.

A conclusão do negócio expande a participação da Mills no setor de intralogística, e impulsiona os planos da empresa de se posicionar como One-Stop-Shop, ou seja, que oferece múltiplos produtos aos seus clientes.

Após o fechamento da transação, a Mills pagará 50% dos R$ 279,5 milhões à vista e o restante ao longo dos próximos três anos, somado a um earn-out que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir de 2029, com possibilidade de prorrogação até 2030.

“Com esta aquisição, estaremos cada vez mais presentes na jornada dos clientes, já que 60% dos nossos parceiros possuem pelo menos uma empilhadeira em sua operação”, diz na nota o CEO da Mills, Sergio Kariya.

As empilhadeiras fazem parte do maquinário agrícola e são usadas no deslocamento e na carga e descarga de grãos, insumos, sementes e rações.