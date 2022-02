Cade aprova associação para participação na Carguero e Green Net no setor agro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a associação entre a Louis Dreyfus Company Brasil (LDC), Amaggi Exportação e Importação, Sartco, Cargill Agrícola e Dalablog Participações nas sociedades Carguero Inovação Logística e Serviços e Green Net Administradora de Cartão.

Em julgamento ocorrido nesta quarta-feira, 23, o Cade entendeu que a operação não traz prejuízos à concorrência.

A LDC, Amaggi, Cargill e Sartco operam no mercado de originação de grãos e produtos agrícolas e comercialização de commodities.

A Carguero, por sua vez, é uma joint venture detida por LDC e Amaggi, cada qual com 50% de participação, que atua com intermediação de frete rodoviário de cargas via plataforma digital.

A Green Net é detida pela Dalablog e oferta serviços de pagamento eletrônico de frete e pedágios.

“De acordo com as empresas, o negócio é uma oportunidade para dar maior robustez às operações da Carguero, permitindo maiores investimentos em tecnologia e no desenvolvimento de ferramentas. Também representa, entre outras questões, a possibilidade de ampliação da oferta de serviços da Green Net para todos os setores que façam uso de serviços de transporte rodoviário de cargas em nível nacional”, explicou o Cade em nota.

Saiba mais