Cade aprova aquisição pelo Grupo BP do capital da Bunge em joint venture de bioenergia

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pelo Grupo BP do capital da Bunge em uma joint venture de bioenergia entre as duas empresas. O despacho foi publicado nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU).

Cada empresa possuía 50% do capital da BP Bunge Bioenergia, que atua na produção e comercialização de açúcar e etanol, bem como em outras atividades acessórias, como o cultivo de cana-de-açúcar e a cogeração de energia elétrica a partir do bagaço de cana-de-açúcar, por meio de 11 usinas no Brasil, as quais estão localizadas nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.

Com a operação, o Grupo BP passa a deter 100% do capital da empresa.

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicaram que, para a Bunge, ela está alinhada com a sua decisão de sair da joint venture e alienar suas ações, representando a oportunidade de focar e investir no seu negócio principal. Nesse contexto, o Grupo BP decidiu que iria adquirir as ações da Bunge, uma vez que a operação assegurará que o grupo realize sinergias e continue desenvolvendo o negócio. O Grupo BP acredita que a participação adquirida também oferecerá o potencial para desbloquear novas oportunidades de crescimento na região e desenvolver novas plataformas para bioenergia, como etanol de próxima geração, Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e biogás”, afirmaram as empresas, no processo.