Cade aprova aquisição do controle da Compagas pela Compass Dois, do Grupo Cosan

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do controle da Compagas – da Copel – pela Compass Dois, do Grupo Cosan. A Compagas é a concessionária local responsável pela distribuição de gás canalizado em todo o Estado do Paraná.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A operação também depende do aval da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).

De acordo com o processo no Cade, o negócio consiste na aquisição das ações representativas de 51% do capital social da Compagas, atualmente detidas pela Copel.

A Compass Dois já detinha participação minoritária indireta na companhia, por meio de sua controlada Commit, que tem 24,5% das ações totais da Compagas.