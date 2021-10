Cade aprova aquisição da marca de café Seleto pela Camil

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da “Marca Seleto” da Jacobs Douwe Egberts BR Comercialização de Cafés (JDE Brasil) pela Camil Alimentos. O aval está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (1º).

De acordo com parecer divulgado pelo Cade, o negócio prevê a aquisição pela Camil “de ativos intangíveis da JDE referentes às marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e/ou no exterior, bem como nomes de domínio incorporando o termo “Seleto” ou variações destes direitos autorais relativos a determinados jingles que fazem referência às Marcas Seleto”.

As empresas explicam que, para a Camil, a operação “vem ao encontro dos objetivos estratégicos da companhia de aquisições de marcas no setor de alimentos na América do Sul, representando um passo importante para o ingresso em novas categorias no Brasil”.

Para a JDE Brasil, “a operação representa uma decisão estratégica de alienar a marca “Seleto” a um terceiro, em razão da baixa penetração da marca em território nacional e da perda de função da marca ao portfólio de produtos da JDE. Para isso, iniciou internamente um processo de descontinuação das linhas de produtos sob referida marca a partir de julho de 2020″.

