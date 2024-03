‘Cada vez tenho menos vontade de jogar’, desabafa Vini Jr. sobre racismo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/03/2024 - 15:35 Para compartilhar:

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vinícius Júnior disse entre lágrimas nesta segunda-feira (25) que sente “menos vontade” de jogar futebol quando é alvo de insultos racistas, mas afirmou ser “forte” para seguir na luta contra a discriminação.

“É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar”, lamentou Vini em entrevista coletiva prévia ao amistoso entre Brasil e Espanha desta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, organizado como uma reivindicação contra o racismo.

“Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia. A cada denúncia, vai aumentando”, acrescentou.

O brasileiro é constantemente alvo de insultos em jogos do Campeonato Espanhol. O caso mais emblemático ocorreu na temporada passada, quando o Real Madrid enfrentou o Valencia no estádio Mestalla, onde torcedores do time da casa fizeram gestos racistas contra ele.

O jogador, que lembrou como seu próprio pai já sofreu com este preconceito (“entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco”), reiterou que defende a causa “para que no futuro meu irmão de cinco anos não passe pelo que estou passando”.

Além disso, ele questionou a postura da imprensa espanhola em relação aos ataques racistas que vem sofrendo.

“Acredito que eles têm que falar menos de tudo o que eu faço de errado dentro de campo. É claro que tenho que evoluir, mas tenho 23 anos, é um processo natural, saí muito novo do Brasil, não pude aprender tantas coisas. Tenho 23 anos e sigo estudando. Por que os repórteres da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar e ver o que realmente está acontecendo?”, perguntou Vini.

O atacante admitiu que não tem sido fácil lidar com a discriminação, mas que tem força para seguir lutando graças ao apoio da família.

“Minha família, todas as pessoas que sofrem no dia a dia, onde eu morei, de onde eu saí, que sempre foi complicado, onde as pessoas não têm muita perspectiva de futuro, para onde correr. Pude sair dali, já sei que sou um vencedor”, afirmou.

Vini confessou que sua principal frustração é a impunidade na Espanha, onde o racismo não é considerado crime.

“Se a gente começar a punir todas essas pessoas que cometem crime e aqui eles não consideram crime, vamos começar a evoluir, tudo vai ficar melhor para todo mundo”, disse.

Apesar de tudo, Vinícius se sente “feliz” por participar de um jogo contra a seleção espanhola.

“Vai ser um sonho realizado para mim, poder jogar na minha casa aqui na Espanha, o Bernabéu, com a camisa da Seleção Brasileira (…) Hoje tem a preparação para o jogo de amanhã contra alguns companheiros meus, estou muito feliz e ansioso para esse duelo, espero que o Brasil possa sair vencedor”, concluiu.

