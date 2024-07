‘Cada pessoa é patrimônio único’, diz presidente da Itália em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2024 - 13:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou nesta quarta-feira (17) o Arsenal da Esperança, projeto em São Paulo administrado pelo Serviço Missionário Jovens (Sermig) de Turim e que acolhe todos os dias cerca de 1,2 mil moradores de rua.

“Cada pessoa, seja homem ou mulher, representa um patrimônio irrepetível e único no mundo, e não existe nenhuma pessoa que esteja verdadeiramente perdida”, disse o chefe de Estado.

Segundo Mattarella, essa foi a razão que motivou o fundador do projeto, Ernesto Olivero, e que impulsiona os voluntários do Arsenal da Esperança até hoje. “O Arsenal é uma lição de humanidade que serve para todos, para levar consigo e proteger”, acrescentou o presidente, que ainda telefonou para Olivero durante a visita.

Mattarella foi recebido pelos presidentes do Sermig, Rosanna Tabasso, e do Arsenal da Esperança, Simone Bernardi. No fim da visita, foi exibido um vídeo com uma mensagem do fundador.

“Caro presidente, não foi possível estar com vocês, mas estou presente com orações e o coração. O Arsenal se tornou um pequeno vilarejo para dar a todos dignidade, com o desejo de que aconteça a mesma coisa no resto do mundo. Não é um sonho, é possível”, ressaltou Olivero.

Em São Paulo, Mattarella também visitou o Museu da Imigração, que, assim como o Arsenal da Esperança, fica na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, estrutura por onde passaram centenas de milhares de estrangeiros – sobretudo italianos – entre os séculos 19 e 20.

“Somos todos um pouco imigrantes”, disse o mandatário durante sua visita ao museu. O chefe de Estado também já passou por Brasília, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Porto Alegre, onde foi a áreas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul, e ainda viajará para o Rio de Janeiro e Salvador. (ANSA).