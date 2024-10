‘Cada melhora é gratificante’, dizem filhos de Faustão sobre estado de saúde do pai

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 15:28 Para compartilhar:

João e Lara Silva, filhos do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foram dois dos convidados do “Altas Horas” (TV Globo) do último sábado, 5, e aproveitaram para atualizar o estado de saúde do pai. O apresentador passou por um transplante de coração em 2023, e um de rim em fevereiro. Em agosto deste ano, ele afirmou que cogitava realizar outro procedimento.

Os filhos do veterano foram questionados pelo comandante da atração, Serginho Groisman, se Faustão estava “bem”.

João Silva, então, respondeu: “Está bem, graças a Deus. Foi um processo muito difícil. Cada melhora, seja grande ou pequena, é gratificante”, declarou ele.

Lara completou detalhando como a família do apresentador tem lidado com os problemas de saúde.

“Como família, nós temos que ficar mais unidos ainda e dar significância para tudo isso”, disse.

O “Altas Horas” de sábado recebeu irmãos famosos. Além de João e Lara, Wanessa Camargo e Camilla, Daniele e Diego Hypolito, Ed Gama e Marcella Peixoto, Gian & Giovani, Nico Rezende e Eliana, Lexa e Wenny, Mariana Rios e Leonardo, MC Daniel e Gustavo Nicola, e Tony Gordon e Izzy Gordon também foram convidados do programa.

